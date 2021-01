in foto: Serena Rossi in Ammore e Malavita

Voce portentosa, una cascata di capelli ricci, un sorriso travolgente, modi da ‘sciantosa' in alcuni ruoli televisivi e cinematografici e oggi la trasformazione nella tormentata, straordinaria Mia Martini, restituita per il biopic "Io sono Mia" nelle sue sfaccettature meno note e più intense. Serena Rossi ne ha fatta di strada da quando interpretava Carmen Catalano, la cameriera-cantante fidanzata del ricco Filippo Sartori in Un Posto al Sole.. Oggi la vediamo nella fiction Mina Settembre ispirata al romanzo di Maurizio de Giovanni.

in foto: Serena Rossi nei panni di Carmen ai tempi di UPAS

Presente nelle puntate di UPAS del 2008, uscì temporaneamente dalla soap opera e poi ritornò a furor di popolo nel 2010 per poi continuare la carriera altrove ma trovando l'amore sul set (è legata sentimentalmente a Davide Devenuto che in Un Posto al sole interpreta Andrea e con lui ha un figlio). Serena Rossi si è fatta valere anche per la bella interpretazione in "Ammore e Malavita" dei Manetti Bros, in cui è Fatima che interagisce con l'altro protagonista, interpretato da Giampaolo Morelli.

in foto: Serena Rossi nei panni di Mia Martini

Serena Rossi è nata nel 1985 a Napoli, è del quartiere Miano, periferia Nord del capoluogo. Ogni tanto ha anche parlato delle sue origini e dei problemi che si è trovata ad affrontare vista la forte presenza della malavita organizzata nella zona settentrionale di Napoli: "Ho provato sulla mia pelle la criminalità. Vengo da un quartiere che si trova a un minuto e mezzo da Scampia" ha spiegato una volta in una intervista. Molto attiva sui social, soprattutto su Instagram e Facebook dove ha una presenza discreta ed efficace e dove il rapporto, l'ascolto e il confronto coi fan è continuo, Serena Rossi ha anche ringraziato a mezzo social per i tanti messaggi dopo la serata dedicata a Mia Martini su Raiuno.