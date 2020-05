Ha approfittato della sua posizione e ha rubato una ingente somma dal libretto di risparmi di una ignara cliente: un uomo di 33 anni, ex dipendente dell'ufficio postale di Cardito, nella provincia di Napoli, e residente ad Arzano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di peculato. Per il 33enne sono scattati gli arresti domiciliari: ad entrare in azione, su richiesta dalla Procura di Napoli Nord, sono stati gli agenti del commissariato di Afragola. Le indagini di poliziotti e magistrati sono cominciate in seguito alla denuncia della cliente, una volta che la donna si è resa conto dell'ingente ammanco dal suo libretto: grazie a prelievi di varie somme di denaro nel tempo, il 33enne era riuscito infatti ad impadronirsi di una somma pari a 43mila euro che, ritenuti profitto del reato, sono stati oggetto di un sequestro preventivo ai danni del 33enne.

Le indagini, come detto partite dopo la denuncia della donna, hanno rivelato che le operazioni di prelievo del denaro erano avvenute tutte presso lo stesso sportello, nella filiale delle Poste Italiane di Cardito, nella quale la donna si recava in quanto titolare di un libretto postale, dove il 33enne lavorava prima di essere licenziato. Le somme di denaro prelevate erano poi state versate, in parte, su una Poste Pay e in parte su un libretto di deposito, entrambi nella disponibilità del 33enne, a carico del quale è stato raccolto un grave quadro indiziario, avvalorato dal gip del Tribunale di Napoli Nord, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.