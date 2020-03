Un concorso a premi, rigorosamente online, con in palio una targa ricordo e un buono spesa. Per stimolare la creatività in questi giorni in cui non si può uscire, ma soprattutto per lanciare un messaggio: si deve rimanere in casa perché è l'unico modo per porre un freno ala diffusione del coronavirus. Lo ha lanciato l'amministrazione comunale di Cardito, poco più di 22mila abitanti in provincia di Napoli, guidata dal sindaco Giuseppe Cirillo. Si parte da subito, da oggi, 14 marzo, fino al 21 marzo: i premi andranno a chi riuscirà a raccogliere il maggiore numero di "like" e "reazioni" su Facebook.

Il contest è dedicato a tutti i cittadini di Cardito, che siano coppie, bambini con genitori e o con nonni. Per partecipare basta pubblicare sul proprio profilo Facebook un video della durata di 60 secondi nel quale si potrà dare sfogo alla propria creatività: potranno cantare, ballare, recitare o leggere poesie. Tutto gira intorno al messaggio da trasmettere agli altri, ovvero l'invito a non lasciare l'abitazione per ridurre i rischi di contagio e limitare la diffusione del virus. Il post deve essere accompagnato dall'hashtag #iorestoacasacardito. Tutti i video verranno condivisi dal profilo ufficiale del Comune di Cardito.

La prima votazione sarà quella degli utenti Facebook: andranno in finale i 10 video che, alla data del 21 marzo, ultimo giorno del concorso, avranno ottenuto il maggiore numero di "mi piace" e reazioni. La fase successiva sarà invece affidata a una giuria composta da dirigenti scolastici e insegnanti di Cardito, che valuteranno i video e sceglieranno i tre finalisti, a cui andranno i premi: una targa ricordo del Comune e un buono da spendere in una attività commerciale della cittadina.