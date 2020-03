Emergenza coronavirus, due persone risultano positive al coronavirus a Boscotrecase, nel napoletano. Chiuso temporaneamente il pronto soccorso dell'ospedale, per procedere all'igienizzazione ed alla sanificazione dei locali. Uno dei due, da quanto si apprende, sarebbe in codice rosso ed in trasferimento presso l'ospedale Cotugno di Napoli. L'altra persona si troverebbe invece in discrete condizioni. Entrambi si trovavano ricoverati presso l'ospedale di Boscotrecase già da ieri, dove sono stati sottoposti a tamponi.

Solo poche ore fa l'esito: entrambi sono risultati positivi al coronavirus. Si tratterebbe di un uomo ed una donna, originari rispettivamente di Terzigno e di Torre del Greco. Preoccupazione da parte dei cittadini delle città vicine: nelle scorse ore, nella vicina Torre Annunziata, le autorità avevano fatto sapere che quaranta persone rientrate dal nord Italia avevano segnalato il loro rientro alle forze dell'ordine, e che si trovavano dunque in regime di quarantena domiciliare. "Mi preme sottolineare che coloro i quali non rispettano la misura di auto-isolamento di quattordici giorni verranno denunciati alla Procura della Repubblica", aveva sottolineato il dottor Salvatore Marasco, dell'Asl Napoli 3 Sud. Anche il sindaco oplontino Vincenzo Ascione aveva spiegato che "il modo migliore per evitare di contrarre o trasmettere il Covid-19 è quello di rimanere nelle proprie case ed uscire esclusivamente per le tre motivazioni indicate dal decreto del 10 marzo: lavoro, salute ed approvvigionamenti", annunciando anche una sanificazione straordinaria delle strade cittadine.