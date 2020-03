Stop a fiere, mercati rionali e settimanali. E' quanto prevede l'ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in materia di misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus. Sono sospesi, fino al 3 aprile, fiere e mercati su tutto il territorio regionale. Nella giornata di oggi, sono state vietate anche le consegne di cibo a domicilio. Pizze e panini off-limits: l'annuncio del presidente della Regione Vincenzo De Luca è arrivato in controtendenza, almeno per il momento, rispetto al resto d'Italia.

"Si creerebbero troppe occasioni di contagio, migliaia di contatti personali che moltiplicherebbero il contagio. Se sarà necessario io non ho problemi a chiedere chiusura di tutto", ha spiegato Vincenzo De Luca, anche alla luce di quanto visto nelle ultime ore per esempio a Milano, con strade deserte e mercati affollati. "Il mancato rispetto degli obblighi", viene spiegato nell'ordinanza, "è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale". I prossimi giorni, infatti, sembrano essere decisivi per contenere la diffusione del virus che, in meno di un mese ha ormai raggiunto tutta l'Italia, sebbene ancora oggi il massimo numero di contagi si registri ancora in Lombardia.

La paura però arriva dopo che nei giorni scorsi almeno 1.733 persone sono rientrate in Campania dalle zone rosse del Nord Italia con vari mezzi: treni, automobili e aerei. E dunque, "potenzialmente", si tratta di poco meno di duemila persone che potrebbero aver a loro insaputa portato con sé, anche se asintomatici, il virus in Regione. "Il livello di crescita dei contagiati è al momento governabile", ha spiegato ancora Vincenzo De Luca, ma c'è l'incognita di chi è tornato tra sabato e domenica". L'obiettivo è rimanere "stabili" ancora a lungo, con il possibile picco di casi in Campania che Vincenzo De Luca prevede possa arrivare "a fine marzo".