in foto: Bollettino Campania

Prosegue il trend positivo della Regione Campania: sono soltanto 9 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore su 3568 tamponi analizzati: una percentuale di positività dello 0,25%, numero più che confortante e che conferma le proiezioni attuali. Il trend dei nuovi contagi resta infatti basso: il giorno prima, i nuovi positivi erano stati 15 su 3.117 tamponi eseguiti: una percentuale di positività pari allo 0,48%, leggermente più bassa di quella precedente (0,50%), arrivata a sua a dimezzarsi nel giorno di 48 ore. Complessivamente, le persone positive in Campania da quando è scoppiata la pandemia sono 4.639, a fronte di 127.938 tamponi fatti, numero quest'ultimo che però è tra i più bassi tra le varie regioni.

Nella giornata di ieri, ha fatto sapere l'Unità di Crisi della Regione Campania, sono stati 923 i viaggiatori rientrati in Campania da fuori regione e sottoposti a controlli presso le stazioni ferroviarie, caselli, autostradali e in aeroporto: tra questi, uno solo aveva febbre, quattro sono risultati positivi al test rapido e cinque al tampone vero e proprio, risultati poi essere tutti negativi.

I ricoverati in Campania per coronavirus oggi 13 maggio

Questi i numeri dell'emergenza coronavirus in Campania, alle 17 di mercoledì 13 maggio: calano sia i ricoverati con sintomi, sia i pazienti in terapia intensiva, sia quelli in isolamento domiciliare. Tre dati che portano ad una diminuzione anche del numero dotale degli attualmente positivi, calati di 62 unità in un giorno. Altro aumento dei guariti, un solo deceduto nelle ultime 24 ore.

Ricoverati con sintomi: 402 (-12)

(-12) Ricoverati in terapia intensiva / sub-intensiva: 19 (-1)

(-1) Isolamento domiciliare: 1.394 (-49)

(-49) Attualmente positivi: 1.815 (-62)

(-62) Guariti: 2.421 (+76)

(+76) Deceduti: 394 (+1)

I tamponi effettuati oggi in Campania 13 maggio 2020

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato alle 22 di mercoledì 13 maggio invece i seguenti dati relativi alle analisi di tamponi:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 793 tamponi di cui 1 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 522 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 82 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 515 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 225 tamponi di cui 4 risultati positivi;

Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 149 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 237 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 123 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 98 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 114 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 347 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem sono stati esaminati 203 tamponi di cui 1 risultato positivo.

Il riparto dei contagiati per province

Questa invece la suddivisione dei contagiati per province, da inizio pandemia. Dato aggiornato alle 17 di mercoledì 13 maggio: