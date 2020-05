in foto: Bollettino Campania

In Campania nelle ultime 24 ore sono guarite altre 44 persone, ma si registrano purtroppo anche 2 decessi. I dati sono stati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania, con l'aggiornamento pomeridiano con cui si fa il punto sull'andamento dell'epidemia e sul riparto per province. Nel dettaglio, il numero dei guariti dall'inizio dell'epidemia sale quindi a 2.522 (di cui 2215 totalmente guariti e 307 clinicamente guariti), mentre quello dei deceduti a 396. Prosegue, intanto, il trend positivo in regione: ieri i nuovi positivi sono stati 15 su 3606 tamponi analizzati, numero più che confortante e che conferma le proiezioni attuali. Complessivamente, le persone positive in Campania da quando è scoppiata la pandemia sono 4.654, a fronte di 131.544 tamponi fatti. Cala ancora il numero dei ricoverati in Rianimazione: in Terapia Intensiva negli ospedali campani ci sono 17 persone, il livello è quello dello scorso 13 marzo; il picco massimo c'era stato il 23 marzo, con 181 ricoverati.

I ricoverati in Campania per coronavirus oggi 15 maggio

Ricoverati con sintomi: 341 (-46)

(-46) Ricoverati in terapia intensiva / sub-intensiva: 17 (-2)

(-2) Isolamento domiciliare: 1.378 (+19)

(+19) Attualmente positivi: 1.736 (-29)

(-29) Guariti: 2.522 (+42)

(+42) Deceduti: 396 (+2)

(+2) Nuovi positivi: 15

Il riparto dei contagiati per province

Questa invece la suddivisione dei contagiati per province, da inizio pandemia. Dato aggiornato alle 17 di venerdì 15 maggio:

Provincia di Napoli: 2.563 (di cui 973 Napoli Città e 1590 Napoli provincia)

(di cui Napoli Città e Napoli provincia) Provincia di Salerno: 671

Provincia di Avellino: 511

Provincia di Caserta: 435

Provincia di Benevento: 192

Altri in fase di verifica Asl: 282

I tamponi effettuati ieri in Campania 14 maggio 2020

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato alle ore 22 di giovedì 14 maggio invece i seguenti dati relativi alle analisi di tamponi: