in foto: Bollettino Campania

In Campania continua a migliorare la situazione relativa ai casi di contagio da Coronavirus: secondo quanto reso noto nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi, aggiornato alle ore 22 del 15 maggio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sul territorio regionale sono stati 14, a fronte di 4.717 tamponi eseguiti: la percentuale dei contagiati è dello 0,3%, e la Campania si avvicina quindi al contagio zero. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, dunque, il numero dei contagiati totali è di 4.668 su 136.261 tamponi effettuati complessivamente; è bene ricordare, ad ogni modo, che la Campania è una delle regioni d'Italia nella quale sono stati effettuati meno tamponi.

In Campania 42 persone guarite e 2 morti

Un dato positivo arriva ancora anche dal numero dei guariti e dei decessi: il primo aumenta sempre più, mentre il secondo per fortuna diminuisce. Nelle ultime 24 ore sono state 42 le persone guarite in Campania: il numero complessivo sale dunque a 2.522 (di cui 2215 totalmente guariti e 307 clinicamente guariti). Per quanto riguarda i decessi, invece, sono morte due persone: il numero totale dei decessi ha toccato quota 396.

I tamponi effettuati in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati (alle ore 22 del 15 maggio):

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 701 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 698 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 65 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 672 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 188 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 191 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 91 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 747 tamponi di cui 4 risultati positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 207 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 40 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

– Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 446 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio Biogem sono stati esaminati 528 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Caserta: sono stati esaminati 43 tamponi, nessuno dei quali positivo.