Negli ospedali, vista l'emergenza Coronavirus, sono sospese tutte le attività ambulatoriali e le operazioni non necessarie. Ecco perché il personale medico del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli ha voluto realizzare un video grazie al quale continuare ad assistere – e tranquillizzare – i bambini diabetici e i loro genitori, che non possono recarsi, come detto salvo urgenze, negli ambulatori per ricevere le cure necessarie.

"Un video informativo per evitare che i bambini, con un nuovo esordio di diabete mellito tipo 1, arrivino in gravi condizioni alla diagnosi.

L’invito del professore Dario Iafusco, Responsabile del Centro, è quello di restare a casa, in primis (salvo urgenze, ovviamente), e tenere sotto controllo eventuali sintomi e segnali. Così, per non far sentire soli i bambini e garantire sempre assistenza, sono state attivate piattaforme digitali in uso ai maestri, per non far perdere lezioni, e ai medici, per eseguire consultazioni online. Per chi non riesce a collegarsi è stato attivato il canale Whatsapp" si legge in un comunicato diffuso dall'ospedale. “Assistenza, istruzione e allegria sono garantiti” è il commento di Antonio Giordano, direttore generale del Policlinico Vanvitelli di Napoli.