Le farmacie della Campania potranno lavorare tutto il giorno come nel servizio notturno, ovvero attraverso il vetro o "a battenti chiusi". L'autorizzazione arriva dalla Regione Campania, nell'ambito delle decisioni prese per contrastare l'epidemia di Coronavirus. "Accogliendo le segnalazioni delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia, in merito allo svolgimento del Servizio farmaceutico a battenti chiusi – si legge – in casi di particolare criticità o laddove non venisse garantito un adeguato sistema di protezione individuale al personale presente, la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, ha disposto la facoltà per gli esercizi farmaceutici di favorire il lavoro a battenti chiusi".

Perché questa decisione? Per due motivi. Il primo è tutelare farmacisti e tecnici: nelle farmacie possono entrare sicuramente persone in precario stato di salute. Altro motivo è evitare problemi di ordine pubblico, visto che in alcuni casi sono stati segnalati litigi o discussioni violente soprattutto connessi alla mancanza dei Dpi, le mascherine antivirus, o per il loro elevato costo sul mercato attuale, idem per i disinfettanti. Davanti alle farmacie in questi giorni ci sono lunghe file connesse anche all'obbligo – come per altri esercizi commerciali – di non creare assembramenti.

"Desidero rivolgere un ringraziamento sentito a tutti i farmacisti e al personale del comparto – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca in una nota inviata ai farmacisti – per l'impegno quotidiano e il prezioso contributo che stanno dando alle azioni di contenimento della diffusione dell'epidemia".