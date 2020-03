Chiusi i pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, del Cto e di Villa Betania, per consentire l'igienizzazione dei locali dopo che tre pazienti sono risultati positivi al coronavirus. I tre locali riapriranno una volta che saranno stati sanificati ed igienizzati dal personale: intanto, il servizio della centrale operativa del 118 sta dirottando le ambulanze in arrivo verso altri pronto soccorso cittadini: da quello dell'Ospedale San Paolo, il Vecchio Pellegrini, il San Giovanni Bosco e il Cardarelli.

Si tratta di misure previste dal protocollo sanitario: una volta che i pazienti sono risultati positivi al coronavirus, si procede subito alla chiusura dei locali interessati, per procedere alla sanificazione ed alla igienizzazione degli stessi, dopo la quale si procede alla riapertura. Era capitato, ultimo in ordine di tempo, anche al presidio ospedaliero di Boscotrecase, dopo che due pazienti erano risultati positivi al coronavirus: anche lì, il Pronto Soccorso era stato temporaneamente chiuso per permettere la pulizia approfondita dei locali. Ben diversa invece la situazione dei sanitari coinvolti, che a seconda dei casi possono anche essere messi in isolamento dopo aver avuto contatti con i pazienti risultati positivi. Al momento, non è escluso che possa essere applicato questo protocollo anche con i sanitari dei tre ospedali coinvolti: ma si valuterà nelle prossime ore. Quel che è certo è che al momento le ambulanze vengono "dirottate" verso altri ospedali in attesa che vengano terminate le procedure di sanificazione ed igienizzazione dei tre pronto soccorso di Villa Betania, del Cto e dell'Ospedale del Mare.