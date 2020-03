L'Unità di Crisi della Regione Campania sul Coronavirus aggiorna quotidianamente, più di una volta al giorno, sul numero dei contagiati da Covid-19 sul territorio regionale. L'ultimo bollettino è stato diramato nella tarda serata di ieri e riferisce che il numero delle persone contagiate in Campania è salito a 180. "L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che dal pomeriggio sono stati esaminati 139 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. 23 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità".

Sono stati forniti anche i numeri dei contagi provincia per provincia. Questa la suddivisione: a Napoli, 100 positivi (di cui 56 a Napoli, 16 nell'Asl Napoli 2, 28 nell'Asl Napoli 3); 26 i positivi nel Casertano; 17 nel Salernitano; 7 nell'Avellinese; 2 nel Beneventano. A questi si aggiungono altri 5 provenienti da altre province italiane.

Nella giornata di ieri, dalla task force regionale, è arrivata anche la notizia del primo morto ufficiale da imputare al Coronavirus in Campania: si tratta di un anziano, deceduto all'ospedale Cotugno di Napoli. Oltre all'anziano, nel conteggio delle persone decedute in Campania a causa del Covid-19 vanno purtroppo inseriti anche il 46enne di Mondragone, affetto da gravi patologie pregresse e la donna ultraottantenne di San Prisco, entrambi nella provincia di Caserta; la donna di 81 anni di Ercolano, deceduta invece all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, nella provincia di Napoli.

Intanto, da questa mattina, la situazione nel nostro Paese è nuovamente cambiato: con il nuovo Dpcm annunciato ieri sera, l'Italia è in lockdown fino al 25 marzo. Tutte le attività sono chiuse, fatta eccezione per le farmacie e gli alimentari, mentre ai cittadini è raccomandato in maniera categorica di non uscire di casa se non per questioni strettamente necessarie.