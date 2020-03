in foto: immagine di repertorio

Un 55enne di Pozzuoli (Napoli) è stato denunciato dalla Polizia per violazione delle norme imposte per limitare la diffusione del contagio da coronavirus: era uscito di casa per andare a comprare la cocaina. L'uomo è stato bloccato dagli agenti in Tangenziale, subito dopo il casello; ha provato a giustificare il fatto di essere uscito dicendo di dover effettuare delle commissioni urgenti, ma i poliziotti lo hanno perquisito e hanno trovato la droga; successivamente hanno verificato la sua versione, scoprendo che era falsa.

Il controllo è scattato dopo il casello, in direzione Pozzuoli. C. G. R., con precedenti di polizia, stava tornando a casa quando si è imbattuto nella pattuglia. Con gli agenti della Stradale ha cercato di giustificarsi dicendo di essere stato costretto ad uscire di casa perché aveva la necessità di effettuare dei preventivi presso un'agenzia assicurativa di Fuorigrotta, all'interno del parco San Paolo. Ha compilato l'autocertificazione, mettendo su carta quello che aveva appena spiegato, ma durante il controllo i poliziotti hanno notato un nervosismo insolito e, dopo aver interrogato i terminali per accertamenti, hanno proceduto con l'ispezione: all'interno dell'automobile hanno trovato un involucro contenente cocaina.

Successivamente i poliziotti hanno effettuato accertamenti anche sulla giustificazione e hanno appurato che al parco San Paolo c'era in effetti un'agenzia assicurativa, ma non era della compagnia menzionata dal 55enne e, inoltre, non stava effettuando ricezione del pubblico per via della normativa per la prevenzione della Covid-19. Così l'uomo è stato denunciato sia per violazione delle norme per la salute pubblica, ex articolo 650 del codice penale, sia per le dichiarazioni false (articolo 495 del codice penale), ed è stato sanzionato per violazioni in materia di stupefacenti (ex art. 75 del D.P.R. 309/90) con ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.

Nei giorni scorsi la Polizia aveva denunciato a Secondigliano, nell'area nord di Napoli, un giovane sorpreso in strada senza motivazione valida; era stato perquisito e trovato in possesso di droga e altri stupefacenti erano stati scoperti nei pressi della sua abitazione: per lui doppia denuncia, per detenzione ai fini di spaccio e per violazione delle norme per la salute pubblica.

In vico Lungo San Raffaele, all'Arenella, invece, un giovane di 26 anni, bloccato dopo un inseguimento, è stato denunciato per violazione delle norme contro il coronavirus e per guida senza patente e arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio: gli agenti del commissariato locale lo hanno fermato dopo averlo visto prelevare 15 stecche di hashish da un nascondiglio che ne conteneva altre 21, per un peso complessivo di 96 grammi.