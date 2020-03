Anche il direttore del Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli – che era stato escluso dalla rete cittadina dei nosocomi predisposti per l'emergenza Coronavirus – è stato trovato positivo al Covid-19. Lo ha affermato il direttore sanitario del nosocomio napoletano, Giuseppe Luongo, che ha reso noto che sono in corso gli interventi di sanificazione necessari e che l'attività del reparto non si ferma. "Questi casi rientrano nel novero dei casi della attuale situazione. È bene chiarire che l’attività del Trauma Center non è interrotta, prosegue regolarmente in un’altra area del DEA. Ancora una volta voglio ringraziare i nostri medici, infermieri, operatori socio sanitari e più in generale tutto il personale per il grande sacrificio che sta sostenendo e per la professionalità con la quale il Cardarelli sta rispondendo all’onda d’urto generata da questo virus" ha detto Luongo.

Coronavirus, dal Cardarelli: "Aiutateci tutti, non uscite"

Il direttore sanitario dell'ospedale Cardarelli ha voluto poi diffondere anche un messaggio alla cittadinanza: "Non uscire è il solo modo che abbiamo per ridurre i contagi e fare in modo che questa emergenza resti gestibile. Nei nostri reparti, nei nostri padiglioni, donne e uomini si stanno sottoponendo ad uno sforzo enorme. Tutti noi siamo pronti a stare in prima linea, ma abbiamo bisogno dell’aiuto dei cittadini ai quali chiediamo di restare a casa".

Al Cardarelli positivo anche il primario del Pronto Soccorso

Qualche giorno fa, dall'ospedale Cardarelli era arrivata la notizia, poi confermata, che anche il primario del Pronto Soccorso fosse risultato positivo al Coronavirus. Il reparto è stato chiuso per una intera notte per consentire le operazioni di sanificazione e poi riaperto il mattino successivo per garantire il normale svolgimento delle attività.