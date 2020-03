Mascherine vendute nei distributori di merendine, oppure a prezzi esorbitanti. In un caso, addirittura, uno scippo per le strade di Napoli con obiettivo una mascherina. La denuncia è di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania. Nel video, diffuso da Borrelli, si vede un uomo su un motorino che "scippa" una mascherina dal volto di un uomo per le strade di Napoli, ma non solo: lo stesso Borrelli lamenta di vendite "fuorilegge" di mascherine a prezzi esorbitanti e addirittura all'interno di distributori di merendine. Veri e propri casi di sciacallaggio.

"Chi specula giocando sulla paura e la preoccupazione delle persone per il contagio è un vigliacco", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, "stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni e le invieremo alle autorità competenti affinché eseguano dei controlli su chiunque stia dando vita a questo orrido sciacallaggio, che sia una rivendita on-line, una farmacia o il gestore di un distributore automatico. Inserire le mascherine tra il cibo a prezzi incredibili", ha proseguito il consigliere regionale dei Verdi, "è una cosa assurda. Non ho parole, questa situazione d'emergenza sta tirando fuori davvero il peggio da alcune persone. Ci hanno anche inviato un video di uno scippo di mascherina che sarebbe avvenuto a Napoli e ripreso dagli stessi autori. Non è chiaro se sia uno scherzo o un vero e proprio atto criminale. Di certo è un'attività svolta fuori legge", ha detto ancora Borrelli, "e fuori le regole che il governo ha varato per arginare il coronavirus".