Tra le 147 persone contagiate dal Coronavirus nella Regione Campania, ci sono anche due donne anziane, ospiti in una casa di riposo e risultate positive al Coronavirus: accade a Eboli, nella provincia di Salerno. A rendere noto quanto accaduto è il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, che assicura che "è in atto tutta la rigida profilassi del caso. Stando a quanto si apprende, le due donne risultate positive al Covid-19 sono due anziane originarie della vicina Battipaglia e di Striano, nella provincia di Napoli, che dividevano la stanza all'interno della casa di riposo, la struttura sanitaria privata Campolongo Hospital, con la donna di 72 anni originaria di Pompei (Napoli) risultata positiva al Coronavirus la scorsa settimana. Per le due donna contagiate è scattato il ricovero in ospedale: da quanto si apprende, vista la positività della loro compagna di stanza, le due donne erano già in isolamento, come in isolamento sono state messe tutte le persone che sono entrate in contatto con loro. Dalla struttura fanno sapere che la situazione è "sottoposta a stretto controllo" e che l'attività non si ferma.

Proprio il caso della donna di 72 anni di Pompei, ospitata all'interno della casa di riposo di Eboli e risultata positiva al Coronavirus, aveva suscitato molte polemiche: la donna, infatti, era stata trasferita dalla struttura sanitaria privata all'ospedale di Eboli senza le dovute precauzioni del caso. Anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, su Facebook, aveva criticato duramente quanto avvenuto nella Piana del Sele: "È davvero sconcertante il livello di irresponsabilità che abbiamo registrato nella vicenda di Eboli" aveva tuonato il governatore campano.