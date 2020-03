Antonio Diplomatico è il sindaco di Boscoreale, 27mila abitanti tra l'estrema cintura meridionale della provincia di Napoli e l'inizio della provincia di Salerno. Consultando il suo curriculum si scopre che egli ha una laurea in Medicina e Chirurgia e che è medico dell'Asl Napoli 3, cui segue una lunga carriera politica sempre nel centrodestra. Esperto medico non sembra affatto: quando lo si sente parlare in un messaggio istituzionale sul Coronavirus c'è da mettersi le mani nei capelli.

Ci sono almeno 3-4 strafalcioni in poco meno di due minuti di filmato a cominciare dal soggetto stesso dell'avviso, il Covid-19, ribattezzato per ben due volte «Coronarovirus» (forse una nuova patologia cardiaca? Chissà). «Non seguite messaggi non istituzionali» ammonisce ‘o sindaco che punta l'indice contro le «fak nius ignobili» che poi sarebbero le fake news, ovvero le notizie fasulle.

Quando il sindaco dice: «non ci sono stati segnalati casi di sieropositivi» in realtà non sbaglia tecnicamente ma fa una leggerezza. La condizione di sieropositività significa che la persona ha nel siero gli anticorpi contro quel virus, quindi è infetta. Tuttavia, ormai nell'usco corrente è usata quasi solo per i positivi all'Aids. Forse allora sarebbe meglio dire "Positivo al Covid 19".

Infine, il capolavoro: «Si può anche uscire per andarsi a prendere un caffè», dice il sindaco Antonio Diplomatico, smentendo di fatto ogni raccomandazione delle autorità in tal senso.