Oggi, 13 marzo, è il secondo giorno in cui è entrato in vigore il nuovo Dpcm del governo per contrastare l'avanzata del Coroanvirus, con tutta Italia in lockdown: restano aperti soltanto i negozi di alimentari e le farmacie; i cittadini devono invece rimanere in casa e uscire soltanto in situazioni di estrema necessità. Per far rispettare il Dpcm e assicurarsi che le persone restino nelle loro case, il sindaco di Cassano Irpino, nella provincia di Avellino, Salvatore Vecchia, eletto con la Lega lo scorso anno, ha deciso di far installare jersey di cemento – si tratta di blocchi molto simili a quelli anti-terrorismo – nelle principali strade delle cittadine per evitare che le automobili possano uscire e circolare senza che vi sia una ragione d'urgenza. Lo stesso primo cittadino, di professione medico, qualche giorno fa, aveva pubblicato su Youtube un video tutorial nel quale spiegava ai cittadini come realizzare in casa una mascherina per proteggersi, visto che ce n'è penuria e sono di difficile reperibilità.

Ieri, a proposito di misure per far rispettare il Dpcm, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha scritto una missiva al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai ministri dell'Interno e della Difesa, Luciana Lamorgese e Lorenzo Guerini, nonché al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, nella quale ha chiesto misure più stringenti e restrittive per fare sì che i cittadini rispettino il decreto: "Si chiede, per tali ragioni, un impegno straordinario delle Forze dell'Ordine e la presenza dell’Esercito, quali misure ormai indispensabili in funzione della dissuasione degli assembramenti, della mobilità ingiustificata, di forme illegittime di ambulantato sul territorio" ha scritto, tra le altre cose, De Luca.