Trasporti pubblici dimezzati e in circolazione fino alle ore 20 di sera, fino al 25 marzo, con la possibilità di ulteriori proroghe. Per il personale in campo formule di cassa integrazione in deroga, più sostegno dal fondo regionale. Per i servizi marittimi saranno garantite tre corse andata e ritorno per ogni isola. Ecco le nuove direttive della Regione Campania per i trasporti pubblici, annunciate nell'incontro di oggi con tutte le sigle sindacali. Il nuovo Dpcm annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del Coronavirus, infatti, ha imposto il lockdown in tutta Italia fino al 25 marzo. Il decreto ha dato autonomia ai governatori delle regioni sulla materia dei trasporti pubblici locali.

Tagli drastici su tutte le linee regionali

"Nel corso dell'incontro con la Regione e le Aziende – scrivono FILT CGIL, FIT CISL, UILT e UGLT – ci è stato comunicato che il servizio di trasporto pubblico locale sarà ridotto del 50%, privilegiando l'esercizio delle fasce pendolari e le linee periferiche con termine del servizio tra le 20 e le 21. Per la sola EAV, il servizio su ferro sarà sospeso dalle ore 11 alle ore 15". Saranno garantite però le fasce per la mobilità dei pendolari 6-11 e 15-20. Il collegamento tra le isole e la terra ferma sarà assicurato da minimo tre partenze giornaliere. Nelle prossime ore arriverà l'ordinanza del Presidente della Regione Campania. La Regione inoltre ha comunicato che, a seguito della Conferenza Stato Regioni, sarà chiesto al Governo l'utilizzo, all'occorrenza, ed in subordine all'uso del fondo bilaterale di solidarietà, l'accesso alla CIG in deroga per le aziende del Tpl. Sarà richiesto ai lavoratori di utilizzare il monte ferie residuo.

Potenziate le sanificazioni sui mezzi pubblici

Per quanto concerne il settore degli appalti, nonostante la riduzione dei servizi, resta confermato il numero dei lavoratori impiegati al fine di garantire e rafforzare le attività di pulizia dei mezzi e degli ambienti di lavoro. Il tavolo permanente con i sindacati resta aperto per ogni necessità.