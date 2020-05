Arriva la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sui cieli di Napoli: la stazione orbitale inizierà ad essere visibile dal capoluogo partenopeo a partire dalle 22.14 di questa sera, venerdì 15 maggio, ma il culmine sarà alle 22.17, quando nuvole permettendo sarà ben visibile dal cielo partenopeo. Alle 22.21, la stazione orbitante non sarà più visibile, e scomparirà nuovamente dal cielo napoletano.

Per osservare un satellite luminoso come la Stazione Spaziale Internazionale, non è necessaria alcuna apparecchiatura particolare: si può fare tranquillamente ad occhio nudo o tuttalpiù utilizzando un binocolo a basso ingrandimento e a grande campo. In tutto il passaggio odierno durerà poco più di sei minuti e mezzo: quanto basta per scatenare la corsa di astrofili napoletani, già pronti per osservare il passaggio della stazione orbitante, gioiello dell'ingegneria che sorvola il pianeta e dedicata alla ricerca scientifica internazionale. Progettata grazie allo sforzo congiunto di ben cinque agenzie spaziali (per l'Europa, c'è l'ESA nella quale rientra anche l'ASI italiana, terza maggiore agenzia dopo la CNES francese e la DLR tedesca), da sempre riscuote grande entusiasmo nel cuore degli appassionati di tutto ciò che riguarda lo spazio.

Attualmente, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ci sono lo statunitense Christopher Cassidy ed i russi Anatoli Ivanishin ed Ivan Vagner. Gli unici tre italiani, finora, ad essere stati sull'ISS sono stati Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti: questi ultimi due, tra l'altro, sono particolarmente legati a Napoli visto che hanno frequentato entrambi l'Accademia dell'Aeronautica di Pozzuoli e, contestualmente, si sono laureati all'Università Federico II di Napoli. Il primo in Scienze Politiche, la seconda in Scienze Aeronautiche.