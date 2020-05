in foto: [Immagine di repertorio]

Se certamente il lockdown – dal 4 maggio è cominciata la Fase 2 e il suo progressivo allentamento – è stato fondamentale per limitare la diffusione del Coronavirus, da un lato ha anche esacerbato situazioni di convivenza difficile, soprattutto per quelle donne che sono state costrette a rimanere in casa con mariti e compagni, ma anche figli e parenti violenti. Per questo, dall'inizio del lockdown, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sono impegnati in operazioni volte al contrasto della violenza di genere e della violenza domestica: negli ultimi giorni, tra Napoli e provincia, 4 sono state le persone arrestate perché responsabili di violenza e maltrattamenti, mentre numerose sono state le denunce.

Ad Arzano, i militari della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni un 23enne, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno notato in strada una donna sanguinante che, alla vista dei militari, si è avvicinata per chiedere aiuto. Subito dopo, anche il 23enne, in evidente stato di alterazione, è uscito dall'abitazione ed è stato arrestato: in casa, i carabinieri hanno rinvenuto una dose di cocaina. La donna è stata portata all'ospedale di Frattamaggiore: per lei ferite giudicate guaribili in 5 giorni. Il 23enne è invece stato portato nel carcere di Poggioreale.

A Pomigliano d'Arco, invece, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 73enne incensurato con l'accusa di minacce e maltrattamenti in famiglia. Giunti sul posto dopo segnalazioni di urla e schiamazzi, i militari dell'Arma hanno trovato la moglie e la nipote dell'uomo in forte stato di agitazione. Portate in caserma, le due donne hanno confessato le violenze subite dal 73enne, che è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato. Le due donne, invece, hanno trovato un'altra sistemazione temporanea.

A Napoli, nel quartiere Poggioreale, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni personali un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, mentre cercava di entrare nell'abitazione dell'ex compagna, la quale già in passato aveva presentato denunce contro l'uomo, che due anni fa era già stato arrestato per maltrattamenti nei suoi confronti. Infine, a Quarto, i militari della locale tenenza hanno arrestato il figlio di una donna di 53enne, che da mesi subiva violenze, molte delle quali già denunciate. Tra Napoli e provincia, poi, i carabinieri hanno denunciate numerose persone per maltrattamenti e violenze in famiglia.