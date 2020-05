Una grossa voragine si è aperta nel cuore della notte in via Alcide De Gasperi, ad Orta di Atella (Caserta), nel cortile di uno stabile: il manto stradale ha ceduto all'improvviso con un boato, rivelando una buca di una ventina di metri quadrati e profonda circa 10 metri. Lo sprofondamento c'è stato intorno alle 3 del mattino di oggi, 15 maggio, i residenti hanno sentito il rumore che proveniva dalla strada e si sono svegliati di soprassalto. La voragine ha causato una interruzione della fornitura idrica, diversi nuclei familiari che abitano negli edifici adiacenti hanno deciso di trasferirsi da parenti e conoscenti in attesa che i tecnici stabiliscano le cause e l'entità del danno; i motivi dello sprofondamento non sono ancora chiari, potrebbe essersi trattato della conseguenza di un guasto alle condutture idriche nel sottosuolo.

La buca si trova nel cortile di un vecchio fabbricato abitato da cinque famiglie. Sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco di Marcianise, che ha aiutato i residenti a lasciare le proprie abitazioni e ha circoscritto l'area in vista dei successivi rilievi; gli immobili sono stati considerati inagibili. Dai primi rilievi è emerso che il cedimento potrebbe essere stato causato da una perdita d'acqua con conseguente allagamento del sottosuolo, dovuta a problemi nelle condutture o agli scarichi fognari.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia Municipale, oltre ai tecnici del Comune. L'area è stata transennata e messa in sicurezza, sono in corso le verifiche per accertare la presenza di altri cavità e le condizioni dell'edificio adiacente alla voragine.