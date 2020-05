in foto: Immagine di repertorio

Mancano quattro giorni a una sorta di "fase 2" della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus: a partire da lunedì 18 maggio in Campania – come nel resto d'Italia – ci sarà un ulteriore allentamento della misure restrittive prese dal governo per limitare la diffusione del virus nel nostro Paese, cominciate ormai oltre due mesi fa con il lockdown. Lunedì, tra le altre cose, riapriranno anche tante attività commerciali, come ad esempio bar e ristoranti, ma anche e soprattutto parrucchieri, barbieri e centri estetici, che sono già stati letteralmente presi d'assalto da chi, da oltre due mesi, non si concede un taglio di capelli o un'acconciatura professionale e sta ricorrendo al fai da te. Da Napoli ad Avellino, passando per Salerno, parrucchieri e barbieri hanno ricevuto migliaia di richieste, con lunghe liste d'attesa. D'altronde, basta chiamare il proprio acconciatore di fiducia per sentirsi rispondere: "Ho libero soltanto martedì alle 14". O ancora: "Posso tagliarti i capelli soltanto giovedì alle 13".

Le linee guida per la riapertura di parrucchieri e centri estetici

In vista del 18 maggio, l'Inail, insieme all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico ha stilato le linee guida per la riapertura di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Ecco quali sono le linee guida che gli esercenti dovranno seguire a partire dal prossimo lunedì:

– possibilità di utilizzare barriere divisorie tra le differenti aree dell'esercizio commerciale;

– osservare una distanza di almeno due metri tra le postazioni di lavoro e quelle di attesa della clientela;

– limitare il numero di persone all'interno dell'esercizio commerciale allo stretto necessario;

– osservare orari di lavoro flessibili e, ove possibile, turnazione dei dipendenti;

– ove possibile, lavorare a porte aperte;

– eliminare l'utilizzo di riviste e altri oggetti di utilizzo promiscuo;

– i lavori dovranno essere svolti esclusivamente su prenotazione online o telefonica;

– l'esercente deve mettere al corrente il cliente di osservare una corretta igiene prima di recarsi in negozio.