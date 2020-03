Due agenti si sono arrampicati sul ballatoio e hanno aggirato le porte blindate, gli altri due si sono piazzati davanti alle vie di fuga. E così, quando c'è stata l'irruzione, lo spacciatore non ha avuto scampo. L'operazione antidroga, avvenuta all'interno del Rione Traiano, nel quartiere Soccavo, zona ovest di Napoli, è stata messa a segno sabato sera, in una delle giornate in cui le piazze di spaccio lavorano a pieno regime, quando parecchi giovani vanno a rifornirsi prima delle serate in discoteca o nei luoghi della movida.

Gli agenti dei commissariati San Paolo e Pianura, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato i movimenti sospetti in via Catone, nella zona di influenza del clan Puccinelli, dove sono diverse le piazze di spaccio “fuori sistema” che vendono droga “in appalto” pur rimanendo sostanzialmente autonome. Proprio nei pressi dell'abitazione di un pregiudicato gli agenti, appostati nelle vicinanze, hanno notato un andirivieni di giovani. Hanno individuato l'appartamento dove si incontravano e hanno studiato il modo per arrivarci, al tempo stesso bloccando eventuali tentativi di fuga.

L. T., 21 anni, era in casa quando si è trovato faccia a faccia con uno dei poliziotti, che nel frattempo si era arrampicato sul ballatoio, mentre il collega era riuscito a infilarsi dentro attraverso una finestra. Bloccato prima che riuscisse a scappare, il ragazzo ha tentato di buttare alcune bustine di cellophane; è stato trovato in possesso di 1,17 grammi di marijuana, 5,32 grammi di cocaina e della somma di 1215 euro; tutto finito sotto sequestro, mentre per il ragazzo sono scattate le manette per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.