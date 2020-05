Non aveva reddito, tanto da percepire quello di cittadinanza, eppure disponeva in casa di oltre trentamila euro in contanti, oltre che di quantitativi di droga con sé. Soldi che l'uomo nascondeva nei doppifondi di libri di favole per bambini. Nei guai uno scafatese di 31 anni, scoperto dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata durante i controlli del territorio: l'uomo, incurante delle restrizioni dovute al contenimento della diffusione del coronavirus, si trovava a bordo della propria vettura mentre stava consegnando quasi venti grammi di marijuana ad alcuni "compratori".

La Guardia di Finanza oplontina lo ha sorpreso praticamente sul fatto e ha deciso di procedere alla perquisizione anche dell'appartamento dell'uomo, dove hanno fatto l'incredibile scoperta: nella sua abitazione, vi erano oltre trentamila euro in contanti, nascosti nei libri di favole per bambini. All'interno dei volumi, infatti, era stato ricavato un "vano", nel quale venivano riposte le mazzette di denaro. Dei doppifondi, ottenuti ritagliando la parte interna delle pagine, che erano diventati veri e propri depositi di banconote: ma l'uomo, ufficialmente, aveva dichiarato una totale assenza di reddito, anche per il suo nucleo familiare, tanto da usufruire di quello di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha così scoperto allo stesso tempo sia l'attività di spacciatore dell'uomo, sia la truffa ai danni dello stato per quanto riguarda le somme di reddito di cittadinanza incassate finora senza averne in realtà alcun titolo. Per il trentunenne di Scafati è così scattato sia l'arresto, sia la segnalazione all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la sospensione del beneficio.