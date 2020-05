Un vero e proprio dramma, contrapposta a un'occasione di festa per Santa Sofia, la Patrona del paese, quella che si è verificata nella serata di ieri a Poderia, frazione del Comune di Celle di Bulgheria, piccolo centro del Cilento, nella provincia di Salerno: Francesca Maione, giovane di 27 anni, è tragicamente morta mentre si trovava sotto la doccia, probabilmente folgorata da una scarica elettrica. Da quanto si apprende, Francesca era appena rientrata in casa dopo una passeggiata quando è andata in bagno per fare una doccia: pochi minuti dopo, nell'abitazione si è verificato un blackout; i genitori della ragazza sono entrati in bagno e l'hanno trovata riversa sul pavimento, nel box doccia. Immediata i soccorsi del 118, che hanno dovuto operare al buio: per la giovane, purtroppo, non c'è stato niente da fare, è deceduta praticamente sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro e i carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal capitano Matteo Calcagnile, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare cosa sia accaduto a Francesca. L'ipotesi più plausibili è che la 27enne sia stata folgorata da una scarica elettrica che si sarebbe sprigionata dal braccetto della doccia, ma resta da chiarire, eventualmente, cosa abbia fatto da conduttore. Il corpo della giovane è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri, dove verranno effettuati ulteriori esami per stabilire con precisione le cause della morte. Tantissimi i messaggi dei cittadini di Celle di Bulgheria che sono apparsi sui social dopo la notizia della morte di Francesca.