Mascherine obbligatorie per tutti a Cusano Mutri. Lo ha stabilito il sindaco Giuseppe Maria Maturo, che ha anche chiesto al presidente del consiglio Conte, al governatore della Campania Vincenzo De Luca ed anche al Dipartimento di Protezione Civile, di estendere questo obbligo a chiunque esca di casa. Una proposta che, al momento, appare piuttosto irrealizzabile, considerando anche che le mascherine in questo momento sono letteralmente introvabili in tutta Italia.

Nell'ordinanza, il sindaco Maturo sottolinea che l'obbligo della mascherina vale per "tutti i cittadini residenti e non residenti che si recano sul territorio del Comune di Cusano Mutri, che frequentano luoghi pubblici o aperti al pubblico, luoghi commerciali, pubblici esercizi, aree di servizio". Mascherina che può essere "anche di tipo monouso". Ordinanza che entra subito in esecuzione e che sarà valida fino al 3 aprile. Previste sanzioni per i trasgressori, che rischiano di incappare nell'articolo 650 del codice penale, ovvero per "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità". Lo stesso Maturo, appena pochi giorni fa aveva sottolinea che "l'uso della mascherina non protegge noi stessi, ma riduce la contaminazione di oggetti e superfici e riduce la distanza interumana di propagazione del virus. Quindi l'uso della stessa protegge le persone che ci circondano, e viceversa, loro, indossandola proteggono noi. Le mascherine", aveva aggiunto ancora Maturo, "possono essere facilmente create anche artigianalmente, ad esempio utilizzando una fascia per capelli sul viso interponendo un fazzolettino di carta. Quindi indossare la mascherina, in questo periodo, è un dovere civico per proteggere la salute di tutti, compreso la nostra".