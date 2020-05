I nuovi positivi in Campania sono 16, compresi i 9 contagiati di Letino, il comune della provincia di Caserta che da ieri è zona rossa per il picco di contagi. I tamponi analizzati ieri, 16 maggio, sono stati 3.526. Il numero dei contagiati dall'inizio dell'epidemia in Campania sale quindi a 4.684 persone, mentre quello dei tamponi analizzati è di 139.787. I dati sono stati diffusi con l'aggiornamento di ieri sera dell'Unità di Crisi della Regione Campania. Il numero di guariti è 2.562 (di cui 2249 totalmente guariti e 313 clinicamente guariti), mentre i deceduti sono 396.

Ieri, dopo il picco di contagi, il piccolo comune di Letino, circa 600 persone in provincia di Caserta, è stato messo in quarantena: fino al 20 maggio non sarà quindi possibile entrare o uscire dal territorio comunale e in questi giorni verranno sottoposti ai test tutti gli abitanti.

I ricoverati in Campania per coronavirus il 16 maggio

Ricoverati con sintomi: 351 (+10)

(+10) Ricoverati in terapia intensiva: 16 (-1)

(-1) Isolamento domiciliare: 1.343 (-35)

(-35) Attualmente positivi: 1.710 (-26)

(-26) Guariti: 2.562 (+40)

(+40) Deceduti: 396 (+0)

(+0) Nuovi positivi: 16

I tamponi in Campania il 16 maggio

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 341 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 286 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 392 tamponi di cui 9 risultati positivi;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 170 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 199 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 153 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 767 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 248 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 472 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem sono stati esaminati 398 tamponi di cui 4 risultati positivi;

Il riparto per province del 16 maggio