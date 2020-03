I casi di coronavirus in Campania sono saliti a quota 284, con 5 guariti e 2 deceduti. I dati, aggiornati alle 23.27 di ieri, venerdì 13 marzo, sono stati diffusi dalla Unità di Crisi della Regione Campania. Nella giornata di ieri sono stati esaminati 167 tamponi nell'ospedale Cotugno, centro di riferimento per l'epidemia, e di questi sono risultati positivi 40; al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno sono stati esaminati 49 tamponi (9 positivi) e al Moscati di Avellino 14 tamponi (1 positivo). Per tutti i 50 nuovi positivi si attende, come per gli altri finora esaminati, la conferma ufficiale che deve arrivare dall'Istituto Superiore di Sanità. Complessivamente i casi registrati di positivi al virus Sar-Cov-2 in Campania sono quindi 284, con 5 guariti e 2 deceduti.

Secondo gli ultimi dati disponibili, i casi sono così divisi per provincia: 140 a Napoli, 20 a Salerno, 38 a Caserta, 14 ad Avellino, 3 a Benevento e 5 in aggiornamento (per un totale di 220). Ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato un inasprimento delle misure nella regione per contenere la diffusione del coronavirus e i conseguenti casi di Covid-19. Chi sarà trovato in strada senza motivazione valida, ha detto il governatore, verrà sottoposto alla quarantena domiciliare obbligatoria.

Provvedimenti draconiani, per i quali sono stati sollevati dubbi: per Alberto Lucarelli, professore di Diritto costituzionale alla Federico II, l'ordinanza è incostituzionale in quanto non limita la circolazione ma, di fatto, la nega. Successivamente lo staff della Regione Campania ha precisato che resta la possibilità di fare attività sportiva e motoria all'esterno, pur mantenendo la distanza di un metro, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo.

Ieri è stato infine comunicato il secondo decesso collegato alla Covid-19: un 67enne di Posillipo, che era ricoverato al Cotugno dal 9 marzo. Il primo decesso c'era stato l'11 marzo, nello stesso ospedale era morto un 88enne. Per gli altri decessi di pazienti risultati positivi si attende la conferma ufficiale del nesso causale tra l'infezione e la morte.