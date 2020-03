in foto: L’Ospedale del Mare di Napoli

Il Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli, nosocomio di Ponticelli, alla periferia orientale della città, è stato chiuso causa Coronavirus: il primario, infatti, è stato trovato positivo al Covid-19. Come ha scritto il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, in una comunicazione indirizzata, tra gli altri, anche al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si è resa necessaria la chiusura del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare a partire dalle ore 22 di questa sera, e fino alle 8 di domani, sabato 14 marzo, per consentire le opportune operazioni di sanificazione degli ambienti.

Purtroppo, quello dei medici contagiati è un problema serio, che potrebbe mandare in tilt la macchina dell'assistenza medica in Campania e che, in altri casi, ha già portato alla chiusura, seppure temporanea, dei Pronto Soccorso di altri ospedali. È il caso, ad esempio, dell'ospedale Cardarelli, sempre a Napoli, il cui Pronto Soccorso è rimasto qualche giorno fa perché, anche in quell'occasione il primario era risultato positivo al Coronavirus. La stessa cosa è accaduta all'ospedale di Boscoreale, nella provincia di Napoli, dove ci sono stati due contagi da Covid-19: Pronto Soccorso chiuso per la sanificazione. O, ancora, è il caso del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, ancora nella provincia di Napoli, chiuso dopo la morte di una donna di 81 anni di Ercolano, che è risultata positiva al Coronavirus dopo il tampone eseguito dopo la morte.