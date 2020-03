L'ospedale Cardarelli di Napoli assumerà nuovi infermieri per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus, in modo da avere a disposizione più personale per dare il cambio a quelli già impegnati da giorni nei reparti e per garantire le cure a un numero maggiore di pazienti in previsione del picco di contagi che si stima arriverà nei prossimi giorni. La decisione è conseguente a quella della Regione Campania, che ha annunciato nei giorni scorsi l'intenzione di incrementare i posti letto per accogliere i pazienti affetti da Covid-19; nuovi posti di degenza saranno quindi disponibili anche nel Cardarelli. Per le nuove assunzioni si attingerà dalla graduatoria del concorso pubblico Cps (collaboratore professionale sanitario) Infermieri, reclutando tutti quelli che erano risultati idonei.

"L'Azienda – si legge in una nota del più grande ospedale del Mezzogiorno – incrementerà la propria dotazione di posti letto per la terapia intensiva, la sub-intensiva nonché dei posti di degenza ordinaria, pertanto è indispensabile procedere, in tempi brevissimi, al reclutamento del personale necessario alle nuove straordinarie esigenze. Per quanto sopra, l'AORN Cardarelli utilizzerà completamente la graduatoria di cui all'oggetto e quindi, spiace comunicare che le richieste pervenute di utilizzo della graduatoria non possono essere accolte".

"Era quello che abbiamo sempre chiesto noi, assumere il personale scorrendo le graduatorie dei concorsi già svolti velocizza il processo – commenta il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli – adesso chiediamo che questa stessa procedura venga attuata per tutte le graduatorie dei concorsi già svolti non solo per le figure mediche ma anche per gli oss".