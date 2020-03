Il Comune di Napoli annulla il pagamento del canone di occupazione suolo, della tassa sui rifiuti (Tari) e gli eventuali affitti per le attività che sono state chiuse: dai bar, ai ristoranti ai mercati. Rinviate anche le scadenze dei rinnovi di permessi Ztl, che terminavano il 31 marzo. Per aiutare i napoletani a superare la crisi legata all’emergenza Coronavirus, Palazzo San Giacomo ha approvato diverse delibere d’urgenza.

Approvate due delibere per il Coronavirus

“La prima delibera – spiega il vicesindaco Enrico Panini, con delega al Bilancio – definisce in modo puntuale i servizi che sono garantiti ai cittadini e le loro modalità di fruizione, i servizi che offrono prestazioni che si possono rinviare al termine dell’emergenza e che cosa non può essere rinviato nel rispetto della prevenzione ma anche dei diritti costituzionali. La seconda delibera rivolta alla città in emergenza differisce i termini di tanti adempimenti burocratici, regola il superamento delle strisce blu e della ztl per specifiche categorie che non usano più il trasporto pubblico per evitare contagi. Annulla il pagamento dell’occupazione suolo, della Tari, di eventuali affitti per le attività che sono state chiuse: dai bar, ai ristoranti ai mercati. Sono poi predisposti gli atti per differire il versamento della tassa di soggiorno. La delibera interviene aiutando chi deve pagare l’affitto su immobili del Comune e non ce la fa.

Riunione blindata in Comune per le delibere sulla sicurezza

La giunta si è riunita ieri sera assieme ai dirigenti firmatari delle delibere, alla ragioneria generale che è chiamata ad esprimere il parere di regolarità contabile sugli atti ed alla segreteria generale chiamata ad esprimere il parere di legittimità. presenti anche dirigenti e lavoratori indispensabili per garantire il corretto svolgimento delle deliberazioni. Sono state scrupolosamente rispettate tutte le regole di prevenzione da Coronavirus, a partire dalle distanze.