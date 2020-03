La vita ai tempi del Coronavirus. In tutta Italia cambiano, devono cambiare, le abitudini di tutti, alla luce anche del nuovo Dpcm che ha proclamato, a partire da oggi, tutto il Paese come zona rossa. E allora ecco che a Napoli, un medico di base ha avviato una pratica inusuale per ricevere i propri pazienti. Siamo precisamente al Rione Monterosa, a Scampia, periferia settentrionale del capoluogo campano: qui, il medico consegna le ricette ai propri pazienti affacciato alla finestra, mentre loro attendono all'esterno. Ad immortalare la scena è un video, pubblicato sui social network – e che in poco tempo ha ottenuto molte visualizzazioni – che mostra il dottore, affacciato alla finestra, mentre distribuisce le prescrizioni mediche ai suoi pazienti, in fila all'esterno dell'edificio.

Il nuovo Dpcm del governo ha inasprito le misure di sicurezza per evitare la diffusione del Coronavirus. Ecco che allora i carabinieri della stazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, hanno denunciato due titolari di attività commerciali che hanno contravvenuto a quanto disposto. Nella stessa Giugliano, i militari dell'Arma hanno denunciato un uomo di 40 anni del posto dal momento che, nella sua sala giochi, erano ammassati numerosi avventori che non rispettavano la distanza interpersonale di almeno un metro prevista dal decreto come misura di sicurezza. Stessa sorte è toccata a un uomo di 45 anni della vicina Melito, sempre nella provincia partenopea: è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria del momento che nella sala giochi da lui gestita sono stati rinvenuti numerosi clienti.