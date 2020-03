Non ci saranno le corse aggiuntive serali fino alle 2 di notte della Metropolitana Linea 1 sabato sera, 14 marzo 2020. La decisione è stata assunta dall'Anm dopo un lungo confronto con l'amministrazione comunale. Con la movida sospesa per il Coronavirus, la città deserta, negozi, pub e ristoranti serrati, e i napoletani chiusi in casa, tenere lo stesso le corse aggiuntive del metrò fino alle 2 di notte sarebbe stato un inutile spreco di soldi. Analogo provvedimento sarà preso anche per la Funicolare Centrale, che il sabato estende l'orario fino alle 2, rispetto alla chiusura ordinaria fissata alle 22.

a partire da giovedì 12 Marzo, sono sospesi i collegamenti su gomma Linee Bus C36 – C38 – C52- C68 – C76 – C87 – E6 – 654 effettuati con veicoli "minibus". Il provvedimento di emergenza sanitaria, è finalizzato a evitare assembramento di utenza negli spazi ridotti, a garanzia delle misure di prevenzione e tutela del personale viaggiante e dei passeggeri a bordo.

La linea bus C78 viene invece sostituita dalla Linea bus 678, in esercizio con veicoli di dimensioni ordinarie.