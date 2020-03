in foto: Un treno della Circumvesuviana

Sanificazioni straordinarie tutti i giorni e le settimane sui mezzi e nei siti dell'Eav, ingresso obbligatorio dalla porta posteriore per i bus, e cabine guida transennate anche sui treni. Ecco le nuove regole per i mezzi pubblici Eav, come bus, Circumvesuviana e Circumflegrea. Precise indicazioni, come quella che prevede che sugli ascensori possano salire al massimo 4 persone, “che dovranno posizionarsi ai 4 angoli della cabina”. Le disposizioni sono riportate nella nota della direzione aziendale di oggi, 9 marzo 2020, a tutti i dipendenti Eav.

Intensificate le sanificazioni su bus e treni

Tra i provvedimenti annunciati, proseguirà la “distribuzione di materiale disinfettante e guanti a tutto il personale: autisti, operatori di stazione, controllori, personale viaggiante”. “Le mascherine saranno distribuite su base volontaria al personale che ne farà richiesta”. La sanificazione avverrà con cadenza giornaliera sui treni e sui bus presso depositi e capolinea. Saranno disinfettati anche i corrimano e le pulsantiere degli ascensori delle stazioni come Porta Nolana, Piazza Garibaldi e Montesanto. Mentre con cadenza settimanale saranno sanificati stazioni, uffici e officine.

Cabine guida transennate anche sui treni

Così come per i pullman, anche sui treni sarà “interdetto all'utenza lo spazio prospiciente la cabina guida del treno”. Sui bus, invece, i viaggiatori utilizzeranno la porta posteriore per la salita e quella centrale per la discesa. Sospese anche le attività di controlleria e vendita dei biglietti a bordo di treni e bus.

Sugli ascensori massimo 4 passeggeri

La capienza massima degli ascensori sarà di “4 persone che si posizioneranno ai 4 angoli della cabina. Si suggerisce il minor uso possibile dell'ascensore nei siti aziendali, in particolare al personale dei primi piani”.

Telelavoro e ingressi scaglionati per dipendenti

Nelle officine di Ponticelli e Quarto sarà valutata la possibilità di distanziare gli orari di ingresso di 15 minuti l'uno dall'altro. È intensificato poi il ricorso alle ferie volontarie o obbligatorie per chi ha un grosso pacchetto arretrato di ferie non godute. Ok anche al lavoro agile. La formazione per i neoassunti solo per gruppi minimi e limitazioni degli accessi agli esterni.