A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i casi di pazienti affetti da coronavirus sono saliti a 15. Lo comunica il Centro operativo comunale, convocato in seduta permanente a Palazzo Baronale, sede del Comune. Il sindaco della città, Giovanni Palomba, attraverso una nota ufficiale ha chiesto chiarimenti ai presidenti nazionale e regionale dell'associazione nazionale Comuni d'Italia in merito alla chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture. Torre del Greco è considerata ormai cluster epidemico, ovvero luogo in cui ci sono due o più casi correlati per spazio e tempo, e determinati dallo stesso ceppo.

"È impensabile – si legge nella nota del sindaco Palomba – immaginare che le esigenze alimentari di approvvigionamento nelle grandi città siano distribuite soltanto nei giorni feriali. L'eventuale verificarsi di una condizione di apparente incapacità di soddisfazione nella domanda alimentare potrebbe ingenerare nei cittadini reazioni allarmistiche e quindi dar luogo a difficoltà di ordine pubblico". Fino al prossimo 3 aprile sarà inoltre servizio di sosta a pagamento su tutto il territorio di Ercolano. "Devo constatare – dice Giovanni Palomba – dalle informazioni ricevute dalla Polizia Municipale che i cittadini hanno dimostrato, da subito, un profondo senso di responsabilità collettiva, rispettando le gravose misure imposte. Continuano, tuttavia, le attività di controllo sul nostro territorio in ossequio a quanto richiesto dal prefetto di Napoli, al quale ogni mattina sarà inviato il report dei controlli effettuati nella giornata precedente. Invito, ancora una volta, tutti i cittadini ad essere rispettosi delle diverse prescrizioni che di giorno in giorno siamo costretti ad adottare nel solo ed esclusivo interesse della salute pubblica e del benessere dell'intera collettività".