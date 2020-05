in foto: La Tangenziale di Napoli (immagine di repertorio)

Panico sulla Tangenziale di Napoli, questa mattina, dove una donna di 52 anni, già nota alle forze dell'ordine, armata di coltello, ha cominciato a percorrere la strada a piedi in direzione Pozzuoli. Un episodio che ha spaventato gli automobilisti che in quel momento stavano percorrendo la Tangenziale. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, la donna, in evidente stato di agitazione, ha estratto il coltello cercando di colpirli, mentre tentavano di disarmarla. Solo l'intervento pronto degli uomini della stradale, supportati dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Pozzuoli e del personale sanitario è riuscito a scongiurare il peggio. La donna è stata disarmata e poi trasportata in ospedale dove è stata ricoverata. Per la 52enne è scattata la denuncia per minacce aggravate, tentate lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma.

Momenti di paura sulla Tangenziale

L'episodio ha generato molta paura tra gli automobilisti che erano in transito. Per fortuna sul posto sono subito arrivati gli agenti della Sottosezione Autostradale di Fuorigrotta, dipendente dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli. Alla loro vista la donna ha impugnato l'arma, che si è scoperto essere un coltello da cucina, cercando di colpire i poliziotti che tentavano di immobilizzarla. In quei frangenti è giunto in supporto un equipaggio del Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli e la donna, anche con l’aiuto del personale sanitario giunto sul posto, è stata resa inoffensiva e trasportata presso un nosocomio dove è stata ricoverata. Ancora da accertare le motivazioni dell'atto della donna.