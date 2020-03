Si ferma la metropolitana di Napoli, e i passeggeri sono costretti a scendere. Un "normale" disservizio che però quest'oggi è particolarmente grave, visto che poi tutti i passeggeri sono stati costretti a scendere d'urgenza da un convoglio e a lasciare la stazione a stretto contatto, nonostante il divieto, poche ore fa, di assembramenti di persone a meno di un metro di distanza l'una dall'altra. Divieto infranto, ovviamente, non per volontà ma per costrizione. Il guasto è avvenuto sulla Linea 1 della metropolitana, con le corse saltate tra le stazioni di Vanvitelli e piazza Cavour.

In molti, al momento di scendere indossavano mascherine protettive e guanti. Ma il decreto emanato d'urgenza ieri sera ed esteso a tutta Italia (e dunque anche a Napoli e Campania), raccomanda bene di mantenere sempre almeno un metro di distanza. Inutile dire che, in una situazione di emergenza come il treno guasto di stamane, la raccomandazione è stata impossibile da seguire all'uscita del convoglio. E così chi ha potuto ha cercato di coprirsi con sciarpe, mani e quant'altro, per evitare di restare "scoperti" in presenza degli altri.