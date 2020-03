Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dove un autobus della Ctp, azienda di trasporto pubblico locale, è stato interessato da un grave incendio. Nella fattispecie, si tratta di un mezzo della linea M1B, che collega Mondragone, e quindi il litorale flegreo-domitio, a Napoli. Da quanto si apprende, l'autobus stava percorrendo via Campi Flegrei, in direzione del capoluogo campano, quando, giunto all'altezza dell'ex comprensorio Olivetti, è divampato l'incendio. Sull'autobus si trovavano l'autista e 5 passeggeri: il conducente ha avvistato del fumo uscire dal vano motore e ha accostato il mezzo, facendo scendere i passeggeri e mettendoli in sicurezza, prima che il rogo divampasse. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme: il mezzo è stato quasi completamente distrutto dall'incendio, che si sarebbe originato, dunque, dal vano motore.

"Questo è il drammatico risultato di una cattiva manutenzione determinata anche da una eccessiva esternalizzazione del comparto – commenta Gennaro Esposito della Segreteria Regionale della FIT CGIL – che oltre a determinare i pochi autobus a disposizione, mette in pericolo la vita del personale viaggiante. Inutile nascondersi dietro ad un dito, ci vuole un drastico intervento affincé le grandi carenze aziendali, sia economiche che organizzative vengano risolte con l'impegno diretto del Sindaco metropolitano, in quanto i nostri diretti interlocutori da anni fanno esclusivamente orecchie da campana".