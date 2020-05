La prossima settimana si segnalano disagi sulla Tangenziale di Napoli per quanto riguarda la viabilità. Nella fattispecie, a partire da lunedì 18 maggio e fino a venerdì 22, lo svincolo Vomero resterà chiuso in orario notturno per consentire lavori di ispezione e manutenzione delle opere d'arte che insistono su quel tratto di strada. Ecco nel dettaglio gli orari e le modalità di chiusura:

– dal 18 al 20 maggio, per tre notti consecutive, dalle ore 22 alle ore 6, rimarrà chiuso lo svincolo esterno di uscita di via Cilea. Tangenziale di Napoli consiglia di utilizzare la rampa di uscita di via Caldieri;

– il 21 e il 22 maggio, invece, sempre dalle ore 22 alle ore 6, rimarrà chiusa la rampa di ingresso di via Cilea. Si consiglia di utilizzare in alternativa la rampa di entrata di via Pigna/via Caldieri.

Durante il fine settimana ormai alle porte, vale a dire sabato 16 e domenica 17 maggio, si segnalano invece disagi per quanto riguarda i fruitori del trasporto pubblico a Napoli. Entrambi i giorni, infatti, la circolazione dei treni della Linea 2 della metropolitana di Napoli sarà interrotta sulla tratta che va da Campi Flegrei a San Giovanni-Barra a causa di lavori di manutenzione alla stazione di Piazza Amedeo. La circolazione ferroviaria sarà dunque limitata alla tratta Pozzuoli-Campi Flegrei.