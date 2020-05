Chiuso temporaneamente il Pronto Soccorso del Cto in attesa dell'esito dei tamponi su alcuni pazienti sospetti Covid19. I pazienti attualmente ricoverati all'interno sono stati isolati nelle stanze in attesa dell'esito dei controlli e quindi, fino a quando non si liberano i posti, non è possibile accogliere altri ricoveri. Si tratta di una prassi prevista dalla normativa per evitare una ripresa dell'epidemia del Coronavirus. Negli scorsi giorni, il 118 di Napoli aveva segnalato problemi simili in diversi Pronto Soccorso cittadini, perché con l'avvio della Fase 2, il 4 maggio scorso, sono aumentati gli accessi dei pazienti agli ospedali, anche per altre patologie, come fratture o ustioni, e questo ha determinato, secondo il 118, un sovraffollamento dei Pronto Soccorso. A causa della chiusura provvisoria del Pronto Soccorso, quindi, le ambulanze del 118 non possono portare temporaneamente altri pazienti al PS del Cto.

Cosa succede quando un sospetto Covid arriva al Ps

Quando arriva un paziente sospetto Covid19 in Pronto Soccorso (ad esempio con sintomi come febbre, tosse o dispnea, che potrebbero però essere dovuti anche ad altre patologie) se è una urgenza indifferibile viene comunque operato in urgenza. Nel caso di operazioni differibili, dopo il test sierologico rapido, viene effettuato il tampone, per il quale però bisogna aspettare il risultato. Nonostante le analisi siano velocissime, se un tampone viene effettuato la mattina, il risultato arriva nel pomeriggio, perché occorrono 4-5 ore per averlo (il campione prelevato va spedito nel centro attrezzato per l'analisi molecolare, come quello del Cotugno, e bisogna aspettare i tempi della macchina per l'analisi del tampone). Se il paziente risulta negativo viene subito ricoverato. Se il paziente è positivo, viene trasferito al Cotugno, o in un altro ospedale Covid19. In questo caso, nel pronto soccorso dove è arrivato il paziente positivo va fatta la sanificazione che richiede 2-3 ore. L'Ospedale dei Colli, per accelerare tutti i tempi per il trattamento dei casi sospetti Covid19 ha già acquistato un macchinario in grado di dare i risultati dei tamponi in meno di 30 minuti. Ce ne sarà uno per ogni struttura: Cotugno, Monaldi e Cto.