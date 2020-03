Ricette online dal medico di famiglia per le terapie croniche per evitare le file negli ambulatori. Sarà fornito al paziente telefonicamente un codice corrispondente alla ricetta, con il quale ci si potrà recare in farmacia. Prorogati poi fino al 30 giugno i piani terapeutici in scadenza, come le prescrizioni dei medici specialisti, e le esenzioni ticket. Sono le nuove misure, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, disposte dalla Direzione Regionale per la Tutela della Salute della Campania, su richiesta dei Medici di Famiglia, finalizzate a semplificare la ricettazione e a ridurre il più possibile l'accesso agli studi dei medici di base di medicina generale, che restano comunque aperti al pubblico.

Ricette online per i malati cronici

Per le terapie croniche sarà possibile effettuare la ricettazione on line. In pratica, non bisognerà andare in ambulatorio per farsi rinnovare la solita ricetta che si fa tutti i mesi. Il medico di famiglia comunicherà telefonicamente o online un codice corrispondente alla ricetta. Con questo codice il paziente potrà andare in farmacia, dove il farmacista identificherà la ricetta. In questo modo non si dovrà fare più la fila nell'ambulatorio del medico curante, entrando in contatto con tanti altri pazienti. Un sistema, basato sull'eliminazione del cartaceo, pensato per ridurre al minimo il via vai negli studi medici e la possibilità di contagio da Coronavirus. Negli scorsi giorni, infatti, si è assistito anche a medici di base che distribuivano le ricette direttamente dalla finestra dello studio.

Rinnovati in automatico i piani terapeutici degli specialisti

Per quanto riguarda i Piani Terapeutici in scadenza, invece, si è deciso di prorogarli fino al 30 giugno, anche in questo caso per limitare gli accessi ad ambulatori e centri prescrittori. Si tratta, in pratica, delle prescrizioni di farmaci, in alcuni casi anche costosi, che vengono fatte dal medico specialista, per esempio il diabetologo, per le quali poi bisogna andare dal medico curante per trasformarle in ricetta. Questi piani hanno una scadenza, possono durare qualche mese. I medici di base hanno proposto alla Regione, che ha accolto la richiesta, di prorogare d'ufficio i piani (MUP/PT), a condizione che siano immutate le condizioni cliniche, in scadenza al 9 marzo fino al 30 giugno. Non ci sarà bisogno, quindi, di andare dal medico specialista per farsi rinnovare il piano, ma basterà andare dal medico di famiglia.

Prorogate a giugno anche le esenzioni ticket

Analogamente, anche le esenzioni ticket per le fasce di reddito, che erano in scadenza al 31 marzo, sono state prorogate al 30 giugno. Si potrà fare il rinnovo, insomma, tra tre mesi. “Si tratta di tre misure – spiega Pina Tommasielli, dell'unità commissariale sanità della Regione Campania – per impedire il viavai di persone negli ambulatori dei medici di famiglia per prestazioni che sono solo burocratiche. Sono allo studio altre misure volte alla semplificazione burocratica per favorire essenzialmente malati cronici, anziani, disabili e consentire loro di eliminare superflui disagi”.