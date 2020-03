I casi di pazienti positivi al coronavirus in Campania sono saliti a 222. Lo ha comunicato nella serata di ieri, nell'ultimo aggiornamento delle 22.50 del 12 marzo, l'Unità di Crisi della Regione Campania. Dal pomeriggio di ieri nel centro di riferimento dell'ospedale Cotugno sono stati esaminati 147 tamponi, di questi sono 22 quelli risultati positivi. Complessivamente, in tutta la giornata sono 42 i tamponi risultati positivi; come per gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Con gli ultimi tamponi positivi sono quindi 222 in Campania i pazienti che sono stati contagiati dal coronavirus SARS-CoV-2, che causa la malattia Covid-19. I guariti, riferisce ancora la Regione, sono 4, mentre si registra 1 deceduto.

Nella giornata di ieri era stato disposto lo stop dei ricoveri programmati, fatta eccezione per quelli dei pazienti onco-ematologici medici e chirurgici, per i quali non ci sarà nessun cambiamento. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto ai ministri dell'Interno e della Difesa e al Capo della Protezione Civile un impegno straordinario delle forze dell'ordine e la presenza dell'Esercito per effettuare i controlli sul rispetto del decreto anti-contagio.

L'Anaao Campania, il sindacato dei medici, ha realizzato un dossier per fare il punto della situazione sulle misure intraprese da distretti sanitari e ospedali campani per il contenimento della diffusione del coronavirus, evidenziando le carenze dei vari presidi. Dai dati raccolti emerge che praticamente nessun ospedale è completamente "in regola", con dotazione sufficiente di dispositivi di protezione individuale e percorsi separati per non far entrare in contatto gli operatori sanitari coi sospetti contagiati.