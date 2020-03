Con cento operatori ecologici in isolamento per Coronavirus, il personale non basta più. Per non interrompere la raccolta dei rifiuti, Asìa chiude 4 isole ecologiche su 10, ridotti gli orari nelle altre. Soppressi i servizi dei Punti Itineranti di raccolta di Raee (i rifiuti elettoronici) ed Ingombranti.

Chiuse, quindi, fino al 3 aprile le isole ecologiche di Via Nelson Mandela a Pianura (Polo Artigianale), Via Mastellone a Barra, Via Vicinale Vallone di Miano a Secondigliano, Viale Ponte della Maddalena. Decisioni assunte, spiega l'azienda dell'igiene urbana della città, in un momento così delicato per il Paese e per la Nostra Città ogni organizzazione Pubblica sta facendo il massimo sforzo per garantire i servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal dpci dell’8 e 9 marzo per la salvaguardia della salute per il contagio da Coronavirus dei Lavoratori. Auspichiamo che la situazione possa tornare presto alla normalità grazie al contributo di tutti i cittadini ed i lavoratori Asia che svolgeranno i servizi per la raccolta differenziata in un momento così delicato”.

Asìa: “Raccolta differenziata sarà garantita”

“I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti nella Città di Napoli – scrive Asìa – sono garantiti normalmente rispettando, dove presente, i giorni e gli orari del ritiro previsto dai calendari Porta a Porta e i ritiri stradali per le Campane adibite alla raccolta differenziata della Plastica&Metalli, Carta e Vetro e per i cassonetti per la raccolta del Non Riciclabile”. Proprio stamattina, infatti, Asìa ha comunicato di aver messo in isolamento temporaneo circa 100 operatori ecologici che avevano lavorato nello stesso turno di un lavoratore contagiato.

Isole ecologiche: 6 restano aperte con orari ridotti

“Al fine di non interrompere il servizio di ritiro ingombranti – prosegue – per le attività svolte presso le Isole Ecologiche, si osserveranno orari ridotti e resteranno aperte dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00 i seguenti Centri di Raccolta: Via Giovanni Antonio Campano – quartiere Piscinola, Via Saverio Gatto – quartiere Colli Aminei, Via Emilio Salgari – quartiere Ponticelli, Via Arturo Labriola – Quartiere Fuorigrotta (Cinema Med), Via Arena alla Sanità – Quartiere Sanità. Sono soppressi i servizi dei Punti Itineranti di raccolta di RAEE ed Ingombranti”. Inoltre, comunica che “dando seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania che ha come obiettivo quello di chiudere le attività che producono assembramenti di persone, i servizi offerti dal Parco Tematico Antonio D’Acunto sono sospesi fino a nuova data”.