Nella nuova stagione del suo show su 9, Maurizio Crozza sfodera in seconda serata una imitazione di Vincenzo De Luca che probabilmente era attesissima, vista la eco-social del governatore regionale Campano, diventato con il coronavirus oggetto di formidabili meme è protagonista di battute al vetriolo contro chiunque, dai laureati da prendere col lanciafiamme, ai runner cinghialoni fino a Fabio Fazio definito fratacchione.

In questa stagione di "fratelli di Crozza", il comico genovese lo propone come un "malato di notorietà", un ossessionato dalla battuta che si manda messaggini con Naomi Campbell e cerca il modo migliore per ironizzare su Luigi di Maio. Insomma mai come in questo caso è stato probabilmente molto difficile rendere la parodia di un politico dai toni così iperbolici, autore di dirette video che sembrano dei piccoli show di battute da cabaret, tra sarcasmo, giochi di parole, feroce ironia.