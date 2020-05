È in corso dalle prime ore di oggi, 14 maggio, una vasta operazione della Polizia di Stato tra San Giorgio a Cremano e Portici, in provincia di Napoli. Gli agenti, col supporto di un elicottero, hanno circondato gli edifici per le perquisizioni domiciliari e l'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

I destinatari delle ordinanze sono indagati, a vario titolo, di diversi episodi di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso, commessi per agevolare i clan di camorra operanti tra Portici e San Giorgio a Cremano. Lo scorso 22 gennaio, con un precedente blitz, erano finite in manette 34 persone, legate al clan Luongo – D'Amico, che dal quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio aveva esteso la propria influenza anche sui comuni limitrofi, approfittando della detenzione dei vertici del clan Vollaro e con l'appoggio del clan Mazzarella.

A dicembre, invece, nel giorno dell'antivigilia di Natale, un uomo era stato ucciso in una tabaccheria di Portici: il 38enne era ritenuto legato al clan Vollaro. Pochi giorni dopo, il 9 gennaio, una bomba era stata fatta esplodere in via Casaconte, davanti all'abitazione di un pregiudicato ritenuto elemento di spicco dello stesso clan.

Alla fine di aprile un imprenditore di San Giorgio a Cremano era stato gambizzato in strada; il giovane, 29 anni, proprietario di un noto pub della zona, era stato ferito in via Pittore; su quell'episodio le indagini sono in corso e non si esclude che possa essersi trattato di un avvertimento o di una ritorsione in seguito a una richiesta di pizzo non accolta.